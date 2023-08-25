Технологии 25 августа 2023, 13:57 Аналитики Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топ-5 популярных у зумеров смартфонов РИА «Новости»

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Xiaomi Redmi 9A обогнал Samsung Galaxy A51 в рейтинге самых популярных у зумеров смартфонов и вытеснил конкурента из топ-5 по итогам июля 2023 года. Лидером у абонентов 16-25 лет, как и год назад, оказался iPhone 11, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data.

Девайсы от Apple, как и прошлым летом, заняли верхние строчки рейтинга самых используемых смартфонов: за iPhone 11 следует iPhone XR. На третьем месте стоит iPhone 13 — количество зумеров с этой моделью в сети Yota выросло за год в 2,1 раза, поэтому гаджет поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший на 10-е место Samsung Galaxy A51, который входил в первую пятерку по итогам июля 2022 года.

У девушек в первую десятку кроме Xiaomi Redmi 9A входят только модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории в тот же рейтинг, помимо айфонов, попали в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9 °C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.

Этим летом зумеры меняли гаджеты в основном на смартфоны Apple. Лидерами по числу регистраций в сети стали iPhone 11 и iPhone 13, а флагманский iPhone 14 Pro Max занял лишь третье место. Кроме того, в 2023 году молодые люди активно переходили на смартфоны от Xiaomi и Realme.

«Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул „народного“ айфона, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти четыре года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка», — рассказал руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Аналитики также изучили статистику по планшетам, зарегистрированным в сети. В этой категории на первое место у молодежи вырвался iPad Air, потеснивший Huawei MediaPad T3 10, который оказался на третьей строчке. Вторым стал Samsung Galaxy Tab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16-25 лет вошли еще две модели этого бренда: Galaxy Tab A8 и Galaxy Tab A7.