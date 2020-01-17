Аналитики составили рейтинг самых покупаемых телефон в России за 2019 год

Для исследования взяли данные о переходе пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря прошлого года.

По статистике, россияне выбирают мобильные телефоны в пределах 16 300 рублей. Так, самым покупаемым смартфоном стал Xiaomi Redmi Note 7 4/64 Гбайт.

Аналитики сообщили, что более 90% покупателей ищут телефон с двумя сим-картами, для 60% важна функция бесконтактной оплаты. Помимо этого немаловажный факт — объем памяти. Около трети выбирают смартфоны с объемом памяти в 64 Гбайт.

Кроме того для россиян важны: емкость аккумулятора, размер дисплея, объем оперативной памяти. Самый большой спрос на покупку телефонов приходится на «черную пятницу». Кнопочные телефоны также еще покупают, около 3% людей приобрели их в прошлом году.

Топ-10 самых популярных смартфонов в 2019 году:

1. Xiaomi Redmi Note 7 4/64 Гбайт

2. Samsung Galaxy A50 64 Гбайт

3. Apple iPhone Xr 64 Гбайт

4. Xiaomi Redmi 6A 2/16 Гбайт

5. Honor 8X 4/64 Гбайт

6. Apple iPhone Xr 128 Гбайт

7. Samsung Galaxy S10e 6/128 Гбайт

8. Xiaomi Redmi 7 3/32 Гбайт

9. Apple iPhone 7 32 Гбайт

10. Apple iPhone X 64 Гбайт