Аналитики рассказали, сколько вы переплатите, покупая iPhone 11
Специалисты компании TechInsights подсчитали себестоимость нового iPhone 11 Pro Max, исходя из цен на комплектующие, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Mail.
Результат оценки экспертов поразительный, но вряд ли остановит фанатов техники Apple от покупки. Итак, себестоимость нового детища «яблока» составила 31,4 тысячи рублей против цены смартфона в 131,9 тысячи рублей на российском рынке.
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Стоит отметить, что в сумму, объявленную сотрудниками TechInsights, входит только стоимость деталей без учета разработки и сборки аппарата.
Наиболее дорогой частью последнего iPhone стала камера. На втором месте оказались дисплей и процессор.