Аналитики предсказали увеличение цен на мобильную связь в России

Шатилин считает, что операторы не поднимут цены резко, это произойдет плавно. Аналитик предполагает, что компаниям нужно поднимать выручку для выполнения законодательных инициатив, таких как «закон Яровой», поэтому могут появиться новые опции.

«Учитывая, что в России мобильная связь одна из самых дешевых в мире, это [подорожание] вполне естественно. Цены будут расти раза в два, как минимум, до уровня Восточной Европы», — пояснил эксперт.

Цена тарифов поднимется. Если сейчас россиянам в среднем приходится платить 500 рублей в месяц, то в ближайшие годы она поднимется до 1000 рублей.