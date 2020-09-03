Аналитики назвали самые лучшие смартфоны за прошедший август

Устройства сравнивались следующим параметрам: стоимость, качество экрана и камеры, а также производительность процессора.

Первое место занял занял смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с общим результатом 187,9 балла. На втором и третьем местах расположились iQOO 5 и iQOO 5 Pro, набравшие 185,03 и 183,49 балла соответственно. Все смартфоны, занявшие первые три места базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

Четвертое, пятое и шестое места заняли Vivo S7, OPPO K7, Realme V5 с показателями 183,11, 181,06 и 177,92 балла соответственно. Первые два гаджета базируются на чипсете среднего уровня Qualcomm Snapdragon 765G, а realme V5 оснащен процессором MediaTek Dimensity 720.

В конце списка самых эффективных смартфонов находятся Samsung Galaxy Note 20 Ultra (176,09 балла), Galaxy Note 20 (174,94 балла), Redmi K30 Extreme Edition (168,66 балла) и Nokia C3 (131,01 балла).