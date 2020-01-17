Аналитики назвали 10 популярных паролей. Они до смешного глупы

Оказалось, что список самых популярных паролей в 2019 году практически не изменился по сравнению с 2018 годом. В топ снова попали вариации с самыми очевидными сочетаниями клавиш, например, «123456» или «qwerty».

В России самыми часто встречающими паролями стали следующие наборы символов: «пароль», «йцукен», «я».

Специалисты напомнили, что простые пароли использовать достаточно опасно. Например, после взлома почты злоумышленник может найти оповещение о регистрации на сторонний сервис и получить к нему доступ, если там используются те же данные.

Представители банков согласились с этим мнением и заявили, что причина использования примитивных паролей — низкая компьютерная грамотность пользователей.