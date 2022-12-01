Технологии 01 декабря 2022, 14:29 Аналитик Вураско оценил опасность цифровой нейросети Lensa Аналитик Вураско: пользователи платят нейросети своими данными

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Аналитик цифровых угроз Александр Вураско в разговоре с Lenta.ru рассказал, что загруженные в нейросеть фотографии могут быть использованы в сценариях с кражей цифровой личности.

Мошенники могут использовать фотографии для создания фейковых дублирующих аккаунтов.

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«Могут быть использованы технологии дипфейк или создание фейковых дублирующих аккаунтов для того, чтобы от имени какого-то человека, например, друзьям разослать сообщение с просьбой перевести деньги», — отметил Вураско.

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При этом нейросеть Lensa, по словам аналитика, не представляет опасности, поскольку разработчик давно известен на рынке. Единственное, чем платят пользователи приложению, это своими персональными данными.