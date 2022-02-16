Аналитик Волгина рассказала, какую информацию небезопасно хранить в смартфоне

Аналитик Мария Волгина рассказала, какую информацию опасно хранить в смартфоне. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным ИА Nation News, она посоветовала не хранить там копии важных документов. Смартфоны не защищены от взлома на 100%, поэтому их могут украсть мошенники.

«Не рекомендуется хранить чувствительные данные в заметках, галерее или переписке в различных мессенджерах», — подчеркнула Волгина.