16 февраля 2022, 01:30
Аналитик Волгина рассказала, какую информацию небезопасно хранить в смартфоне
Аналитик Мария Волгина рассказала, какую информацию опасно хранить в смартфоне. Об этом сообщило агентство «Прайм».
По данным ИА Nation News, она посоветовала не хранить там копии важных документов. Смартфоны не защищены от взлома на 100%, поэтому их могут украсть мошенники.
«Не рекомендуется хранить чувствительные данные в заметках, галерее или переписке в различных мессенджерах», — подчеркнула Волгина.