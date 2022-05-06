Аналитик усомнился, что Казахстан способен создать ядерное оружие

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что в Казахстане приступили к физическому запуску реактора с низкообогащенным урановым топливом.

По словам Мендковича, для того, чтобы получить сырье для урановой боеголовки, необходим более высокий уровень обогащения урана, чем в реакторе.

«Кроме того, требуется создание некоего дополнительного комплекса технологий, который включает то, что входит в гражданский атомный комплекс, но им не исчерпывается», — добавил специалист.

Он напомнил, что у многих стран имеются атомные электростанции, но сами по себе они не являются ядерными державами.

«На текущий момент в официальной идеологии Казахстана отказ от ядерного статуса считается важным достижением и рекламируется как некий подвиг первого президента. <…> Тем более что объективно уровень технологии и науки в Казахстане не таков, чтобы сейчас претендовать на создание собственного военного ядерного комплекса», — заключил собеседник издания.