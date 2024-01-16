16 января 2024, 15:20
Аналитик Ульянов рассказал, что продлить заряд смартфона можно через запрет работы приложений в фоновом режиме
Запрет на работу приложений в фоновом режиме и уменьшение яркости экрана позволят продлить заряд смартфона или любого другого гаджета. Об этом изданию «Москва 24» сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Эксперт посоветовал обратиться к настройкам и отметить те приложения, которые сильно потребляют ресурсы.
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«В настройках нужно проверить все приложения, посмотреть, насколько сильно они потребляют ресурсы, есть ли у них доступ к тем или иным возможностям в фоновом режиме», — сообщил Ульянов.
Смартфоны
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