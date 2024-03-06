Технологии 06 марта 2024, 12:06 Аналитик Ульянов предупредил, что долгая загрузка смартофона может говорить о его скорой поломке

Читать 360tv в

Если смартфон начал долго загружаться, а на экране появляются полосы, то есть основания полагать, что скоро он окончательно сломается. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он объяснил, что если у устройства начались технические сбои, то, скорее всего, его дни сочтены. Также стоит насторожить и самопроизвольная перезагрузка.

Реклама

«Если на экране начинают вылезать каике-то полосы, рисунки, появляется искажение некоторых цветов — это тоже может свидетельствовать о том, что устройство скоро выйдет из строя», — отметил аналитик.

Он добавил, что порой устройства ломаются без предупреждения. Поэтому стоит регулярно делать резервное копирование.

Авторы: