Технологии 16 апреля 2024, 12:27 Аналитик Ульянов порекомендовал при взломе аккаунта в мессенджере попробовать перезайти в него

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Москвой 24» посоветовал россиянам, которые беспокоятся о взломе аккаунта в мессенджере, попробовать перезайти в него или перелогиниться.

Еще один вариант — открыть настройки программы и завершить все сеансы, кроме устройства, которым вы пользуетесь. Как пояснил Ульянов, это поможет лишить вошедшего в аккаунт злоумышленника возможности что-то в нем изменить.

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В некоторых случаях стоит обратиться в службу поддержки, однако лучше всего защитить персональную страницу двухфакторной аутентификацией, добавил аналитик.