28 февраля 2024, 11:02
Аналитик Ульянов: использование смартфона во время подзарядки не влияет на работу девайса
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что использование смартфона во время подзарядки никак не влияет на работу девайса. Однако такие действия способны привести к быстрому изнашиванию кабеля, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».
По его словам, провод может пережиматься и перетираться, а это впоследствии обернется его поломкой. Однако ничего критичного в данной ситуации нет, пояснил специалист.
Реклама
Он посоветовал ориентироваться на собственное удобство при применении гаджета.
Смартфоны
Реклама
Реклама