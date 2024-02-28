Технологии 28 февраля 2024, 11:02 Аналитик Ульянов: использование смартфона во время подзарядки не влияет на работу девайса

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что использование смартфона во время подзарядки никак не влияет на работу девайса. Однако такие действия способны привести к быстрому изнашиванию кабеля, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

По его словам, провод может пережиматься и перетираться, а это впоследствии обернется его поломкой. Однако ничего критичного в данной ситуации нет, пояснил специалист.

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Он посоветовал ориентироваться на собственное удобство при применении гаджета.