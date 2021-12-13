Аналитик спрогнозировал разочарование от GTA VI

Игровой аналитик AccNGT выразил уверенность, что еще не анонсированную игру GTA VI ожидает провал. Об этом сообщила «Газета.ru».

По мнению аналитика, многих людей разочаруют некоторые аспекты новой части GTA. По его словам, речь идет не о графической части, а о сюжете. Отмечается, что разработка игры идет крайне тяжело. Возникшие проблемы связывают с уходом из компании сооснователя Rockstar Games Дэна Хаузера.

«Некоторые не осознают, насколько хаотично проходит разработка», — заметил инсайдер.