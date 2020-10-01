Аналитик сделал прогноз о судьбе «российского TikTok»

Аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев сделал прогноз о судьбе российского аналога социальной сети TikTok.

Отмечается, что Минпросвещения РФ разрабатывает соцсеть для учеников российских школ. Парфентьев заявил, что разговоры о создании безопасного интернет-пространства для детей ведутся уже десять лет. Он считает, что проект может пойти по стопам браузера «Спутник», который так и не добился реализации идеи, пишет сайт «Политика сегодня».

Как считает специалист, это происходит из-за того, что до конца не понятно, какой будет монетизация. Он подчеркнул, что разработка нового сервиса с нуля требует вложений как на этапе запуска, так и при технической поддержке в будущем.