Аналитик рассказал о возможностях С-500

Военный аналитик Константин Сивков обсудил с Общественной службой новостей возможности серийных ракет российского комплекса С-500 «Прометей».

Специалист заметил, что с учетом нарастания военной напряженности в мире подобные комплексы увеличат защищенность России от возможных нападений.

«Такое оружие делает малоэффективными все существующие средства противовоздушной обороны. В этих условиях, обычные комплексы борьбы с баллистическими ракетами не спасут. Конечно, они что-то могут, но у них дальность очень низкая», — обратил внимание Сивков.

В качестве примера он привел американский комплекс Patriot, у которого дальность сбития составляет от 20 до 30 километров, что очень мало. По официальным заявлениям, у С-500 она будет в несколько сотен километров.

«Появление С-500 с высокой дальностью поражения гиперзвуковых ракет даст шанс противостоять этим технологиям», — добавил эксперт.