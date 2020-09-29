Аналитик оценил идею регистрировать детей в соцсетях с согласия родителей

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил ввести изменения в правила регистрации детей в соцсетях. Суть идеи заключается в том, чтобы дети до 14 лет могли создавать аккаунты только с согласия старших. Винник объяснил, почему реализация такой инициативы может быть сложна. Он напомнил, что в России нет контроля за возрастом пользователей Сети.

«В США и Европе действуют меры по защите персональных данных, так как все это вертится вокруг идеи фикс о защите данных», — подчеркнул специалист.

Эксперт заметил, что при желании российские пользователи тоже могут верифицировать свой аккаунт. Для этого нужно прислать копию паспорта, фото или другие документы. Необязательный характер этой процедуры приводит к тому, что ребенок проводит в соцсетях очень много времени.