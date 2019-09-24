Аналитик оценил идею идентификации абонентов по фото и голосу
Аналитик Эльдар Муртазин обсудил с ИА НСН предложение распознавать российских абонентов сотовой связи по фото и голосу. В стране уже началась работа над такой системой идентификации.
Российских абонентов предложили распознавать по фото и голосуПодробнее
По словам специалиста, изъяны удаленной биометрии заключаются в том, что человека можно действительно заставить что-то сделать. При этом в системе нужно будет предусмотреть возможность двухфакторной авторизации, используемой во многих банках.
«У вас должен быть телефон, помимо этого вы даете свой некий пароль. Биометрия здесь заменяет фактически тот самый пароль, то есть ваше лицо, ваш голос становится тем самым отпечатком», — пояснил Муртазин.
Он усомнился, что в системе будет много изъянов, поскольку мало тех, кто решится идти на уголовщину. Это не мошенничество, и именно уголовное преступление, считает аналитик.