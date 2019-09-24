Аналитик оценил идею идентификации абонентов по фото и голосу

Российских абонентов предложили распознавать по фото и голосу Подробнее

По словам специалиста, изъяны удаленной биометрии заключаются в том, что человека можно действительно заставить что-то сделать. При этом в системе нужно будет предусмотреть возможность двухфакторной авторизации, используемой во многих банках.

«У вас должен быть телефон, помимо этого вы даете свой некий пароль. Биометрия здесь заменяет фактически тот самый пароль, то есть ваше лицо, ваш голос становится тем самым отпечатком», — пояснил Муртазин.

Он усомнился, что в системе будет много изъянов, поскольку мало тех, кто решится идти на уголовщину. Это не мошенничество, и именно уголовное преступление, считает аналитик.