Аналитик объяснил, зачем нужно регулярно перезагружать смартфон

Современные гаджеты стоит время от времени перезагружать — не реже одного раза в неделю, чтобы не перенагружать их. Об этом «Газете.ru» рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Каждую ночь отключать телефон не обязательно. Достаточно проводить перезагрузку устройства один раз в неделю», — объяснил он.

При этом нужно не просто нажимать на кнопку перезагрузки, а выключить телефон и подержать его отключенным несколько минут.

«Это позволит снизить частоту сбоев и вернуть нормальную работоспособность, а также провести рестарт приложений», — пояснил специалист.

Бережное обращение и периодические перезагрузки могут продлить срок службы смартфона на несколько лет.

«Нужно понимать, что даже с регулярными перезагрузками и бережным отношением, телефон все равно постепенно начнет работать медленнее и через какое-то время потребует замены», — добавил Самойленко.