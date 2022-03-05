Аналитик объяснил, зачем нужно регулярно перезагружать смартфон
Аналитик Самойленко: смартфон нужно регулярно перезагружать чтобы не перенагружать
Современные гаджеты стоит время от времени перезагружать — не реже одного раза в неделю, чтобы не перенагружать их. Об этом «Газете.ru» рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.
«Каждую ночь отключать телефон не обязательно. Достаточно проводить перезагрузку устройства один раз в неделю», — объяснил он.
При этом нужно не просто нажимать на кнопку перезагрузки, а выключить телефон и подержать его отключенным несколько минут.
«Это позволит снизить частоту сбоев и вернуть нормальную работоспособность, а также провести рестарт приложений», — пояснил специалист.
Бережное обращение и периодические перезагрузки могут продлить срок службы смартфона на несколько лет.
«Нужно понимать, что даже с регулярными перезагрузками и бережным отношением, телефон все равно постепенно начнет работать медленнее и через какое-то время потребует замены», — добавил Самойленко.