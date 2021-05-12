Аналитик объяснил, почему нужен переходный этап для регистрации M2M сим-карт

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков объяснил, почему необходим переходный этап для регистрации M2M сим-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), написал сайт RT.

«Это специализированные сим-карты. Они созданы не для звонков, а для передачи определенных объемов информации, в некоторых случаях очень небольших объемов информации. Поскольку таких сим-карт очень много может быть, то есть берем какой-нибудь дом, где тысячи квартир и необходимо снабдить все счетчики», — уточнил специалист.

По его словам, в настоящий момент нет конкретных технологических решений для исполнения законов, которые вступят в силу в обозримом будущем. Как считает Кусков, благодаря переходному периоду компании смогут наладить все юридические аспекты и стать полностью легитимными.