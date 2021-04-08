Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, почему биометрия может стать простором для мошенничества. По его словам, аферисты могут воспользоваться дипфейком для взлома банковских счетов, написал сайт NEWS.ru.

С 2018 года Банк России и «Ростелеком» вместе развивают Единую биометрическую систему. Граждане России, которые сперва сдадут в банке слепок лица и голоса, могут удаленно получать кредиты, открывать счета, участвовать в судебных заседаниях и платить за покупки. Ульянов уверен, что в настоящее время рассчитывать на одно распознавание лиц и голоса очень опасно.

Эксперт рассказал, как на протяжении двух лет китайские аферисты с помощью технологии дипфейк обманывали государство. Они использовали чужие фотографии в высоком разрешении и «оживляли» их с помощью нейросетей. Выдавая себя за других людей, мошенники подделывали налоговые накладные. За два года им удалось заработать 76 миллионов долларов.

По словам аналитика, граждане могут потерять свои деньги из-за утечки биометрических данных.

«Когда происходит утечка пластиковых карт, карту можно перевыпустить. А вот что делать с биометрией, вопрос повисает в воздухе», — уточнил специалист.

Он отметил, что сейчас технологии подмены лиц и голоса развиваются быстрее, чем способы противодействия дипфейкам.