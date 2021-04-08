Аналитик объяснил, почему биометрия — простор для мошенничества
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, почему биометрия может стать простором для мошенничества. По его словам, аферисты могут воспользоваться дипфейком для взлома банковских счетов, написал сайт NEWS.ru.
С 2018 года Банк России и «Ростелеком» вместе развивают Единую биометрическую систему. Граждане России, которые сперва сдадут в банке слепок лица и голоса, могут удаленно получать кредиты, открывать счета, участвовать в судебных заседаниях и платить за покупки. Ульянов уверен, что в настоящее время рассчитывать на одно распознавание лиц и голоса очень опасно.
Эксперт рассказал, как на протяжении двух лет китайские аферисты с помощью технологии дипфейк обманывали государство. Они использовали чужие фотографии в высоком разрешении и «оживляли» их с помощью нейросетей. Выдавая себя за других людей, мошенники подделывали налоговые накладные. За два года им удалось заработать 76 миллионов долларов.
По словам аналитика, граждане могут потерять свои деньги из-за утечки биометрических данных.
«Когда происходит утечка пластиковых карт, карту можно перевыпустить. А вот что делать с биометрией, вопрос повисает в воздухе», — уточнил специалист.
Он отметил, что сейчас технологии подмены лиц и голоса развиваются быстрее, чем способы противодействия дипфейкам.