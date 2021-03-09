Аналитик объяснил меры регулирования соцсетей в России и других странах

Власти в России, как и в других странах, не заинтересованы в том, чтобы полностью перекрывать деятельность социальных сетей. Об этом в беседе с «360» заявил директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василий Черный. Аналитик прокомментировал недавние блокировки новостных публикаций российских СМИ в Facebook.

«Конечно, блокировать их под предлогом того, что это ложная информация, фейки, нельзя. Я думаю, что Facebook согласится и вернет материалы», — сообщил Черный.

Влияние социальных сетей в последнее время усилилось, и поэтому правительства многих стран сейчас работают над тем, чтобы онлайн-платформы ответственно подходили к модерированию информации.

«Я думаю, что это абсолютно нормальный диалог, случившееся с Россией здесь не является никаким неожиданным событием. Это общемировая тенденция, как вы знаете, в США уже полтора года как инициированы процессы со стороны правительства и Конгресса по обсуждению снижения монопольного положения как Facebook, так и Apple и Google», — отметил эксперт.

В социальной сети Facebook ранее были заблокированы публикации в аккаунтах российских СМИ, в которых со ссылкой на пресс-релиз ФСБ сообщалось о задержании группы сторонников украинских радикалов. В Государственной думе расценили действия Facebook как нарушение основополагающих прав и свобод. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что парламентарии подготовят ответные законодательные меры.