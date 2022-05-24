Аналитик назвал предрассудком безопасность кнопочных телефонов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заметил, что кнопочные телефоны действительно ограничивают возможности для аферистов. Однако, по его словам, безопасность кнопочных телефонов является устойчивым предрассудком, передает «Вечерняя Москва».

Муртазин обратил внимание на то, что у кнопочных телефонов нет многих функций смартфонов. В частности, они не обладают GPS, и за ними якобы нельзя следить.

«На самом деле это предрассудок: вопрос в том, кого опасается человек. Если имеется доступ к биллингу оператора, то точность определения координат будет ниже, но все маршруты строятся прекрасно», — предупредил специалист.

Он посоветовал не открывать ссылки от незнакомых людей или от знакомых, если есть вероятность, что их взломали.

«Самое главное: нельзя сослуживцам или еще кому-то из малознакомых людей давать свои устройства, потому что в итоге может произойти все что угодно», — добавил собеседник издания.