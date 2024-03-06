Технологии 06 марта 2024, 12:28 Аналитик Муртазин заявил, что складные смартфоны займут до 7% рынка

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Складные смартфоны и с другим форм-фактором будут набирать популярность в России, однако вряд ли станут массовыми. Об этом радиостанции Sputnik рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, складные смартфоны очень дороги в производстве, потому что около 50% стоимости берет на себя экран. Поэтому на то, что они вдруг перейдут в более бюджетный сегмент, надеяться не приходится. Однако популярность смартфонов с форм-факторами будет расти за счет имиджевой составляющей. Продажи складных гаджетов уже опережают благодаря ей продажи iPhone.

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«Массовыми они никогда не будут, то есть это все равно будет верхний сегмент рынка. Ждать, что этот сегмент через пять лет займет 20% рынка, точно не стоит, будет до 5-7%», — отметил Муртазин.

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