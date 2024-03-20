Технологии 20 марта 2024, 12:57 Аналитик Муртазин заявил, что Apple отключит телефоны россиян только в случае ядерной войны

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Нет никаких оснований полагать, что Apple отключит гаджеты россиян, хоть и имеет такую техническую возможность. Таким мнением с НСН поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, пока нет никаких предпосылок к подобному шагу. Более того, чтобы компания решилась на него, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Например, аналитик допустил такой сценарий в случае ядерной войны.

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«Но компании пойдут на отключение смартфонов только в случае ядерной войны. Apple теоретически может это сделать, а у Google нет даже технической возможности. Предпосылок для отключения смартфонов нет, ни одной предпосылки», — отметил он.

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