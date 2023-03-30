Технологии 30 марта 2023, 15:35 Аналитик Муртазин рассказал, может ли искусственный интеллект навредить человеку Аналитик Муртазин заявил, что искусственный интеллект является безопасным для человека

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Искусственный интеллект не несет опасности для человека. Таким мнением поделился аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом сообщили «Известия».

Накануне глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и другие предприниматели призвали ограничить развитие искусственного интеллекта (ИИ), чтобы защитить человечество.

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Однако Муртазин подчеркнул, что все эти люди преследуют лишь свои коммерческие интересы. Он подчеркнул, что данной технологией управляют именно люди, поэтому он не способен выйти из-под контроля.

«Де-факто Возняк, Маск и остальные пытаются замедлить конкурентов всеми возможными способами», — рассказал специалист.