Технологии 24 ноября 2023, 10:59 Аналитик Муртазин рассказал, что смартфоны прослушивают для подбора рекламы

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Многие люди сталкивались с ситуацией, когда после обсуждения какой-то темы телефон вскоре выдает рекламу об предмете разговора, это происходит, потому что гаджеты постоянно слушают все, что происходит вокруг. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он объяснил, что гаджеты в фоновом режиме считывают все звуки вокруг и профилируют своего владельца. Они вычленяют ключевые слова из разговора и собирают облако тегов по предпочтениям. Но эксперт подчеркнул, что это делает робот, а не живой человек.

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Чтобы обезопасить себя, нужно отключить голосовую активацию. Тогда микрофоны перестанут работать в фоновом режиме и подслушивать хозяина.

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