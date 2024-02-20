Технологии 20 февраля 2024, 18:08 Аналитик Муртазин предостерег от сушки промокших гаджетов в рисе

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Промокшие смартфоны не следует сушить в рисе, потому что он может забиться в разъемы. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Плохой идеей также будет сушить гаджет с помощью стороннего источника тепла, например, фена. Также не стоит вставлять в разъемы ватные диски и палочки. Эксперт подчеркнул, что рис действительно может забрать лишнюю влагу. Однако в его применении для техники с разъемами рисков больше, чем пользы.

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«Если у смартфона неразборная конструкция и ничего нельзя снять, нужно не очень сильно потрясти телефон, чтобы часть воды вышла из разъемов. Далее необходимо положить девайс не на батарею, а просто в сухое место с плюсовой температурой и подождать примерно сутки», — рекомендовал Эльдар Муртазин.

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