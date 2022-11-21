Технологии 21 ноября 2022, 23:44 Аналитик Муртазин посоветовал не устанавливать заблокированные магазинами приложения на смартфон

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После блокировки ряда приложений для мобильных устройств магазины начали предлагать услуги по их установке. Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал не пользоваться такими предложениями, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что установку приложения прописывают в чеке как консультацию. В случае возникновения трудностей владелец телефона не сможет предъявить претензии магазину.

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«Такая услуга нелегальна. В чеках, которые вам дают, обычно пишут „Консультация“, а не установка чего-либо. Поэтому вы покупаете одну услугу, а по факту — другую», — пояснил Муртазин.

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