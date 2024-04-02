Технологии 02 апреля 2024, 16:04 Аналитик Муртазин посоветовал менять смартфон раз в три года

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Москвой 24» рассказал, что частота смены смартфона зависит от потребностей пользователя, однако за три года в технологической сфере происходит большой объем изменений.

За это время производители выпускают смартфоны с улучшенным экраном, камерой и всевозможными фишками. Что касается батареи, она теряет емкость в течение двух-трех лет.

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«Дальше встает вопрос, менять только ее либо вообще устройство. Разные люди по-разному решают эту проблему. Кто-то меняет батарейку, а кто-то целиком смартфон», — добавил аналитик.