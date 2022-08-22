Аналитик Муртазин объяснил, может ли ошибаться система распознавания лиц
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что функцию распознавания лиц можно использовать при разблокировании устройства вместо ввода пароля или отпечатка пальца. О том, может ли она ошибаться, рассказала радиостанция Sputnik.
«Все упирается в измерение точек, которые есть на лице. Но у разных компаний технологии отличаются. Face ID, технологии Apple, нужны разные зоны лица для распознавания. В технологии Android есть так называемые регионы: даже в медицинской маске ваше лицо будет распознаваться, потому что есть такие показатели, как расстояние между глазами, глубина века <…>», — сообщил эксперт.
Он отметил, что если вы не пользовались телефоном один-два года, то, скорее всего, потребуется снова пройти регистрацию или ввести пароль.
«Смартфоны Apple настроены очень чувствительно и могут не распознать человека, если он сломал нос или если у него увеличились губы. Для Android важно, что именно поменялось. Например, если женщина накачала губы, это не изменит работу алгоритма. Но если изменилось несколько параметров — условно, накачала губы, сделала скулы и глаза, то алгоритм не будет распознавать человека», — резюмировал Муртазин.