Аналитик Муртазин: компьютерные мыши уйдут в прошлое через 10-15 лет

Компьютерные мыши уже сейчас не пользуются большой популярностью, а через 10-15 лет они станут пережитком прошлого. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, уже сейчас владельцы ноутбуков выбирают тачпады вместо мыши, потому что они гораздо удобнее. Через несколько лет мыши практически полностью вытеснятся большими сенсорными панелями. Пользоваться мышью продолжат только геймеры.

«И мышь, и коврик покупают те, кто играют в компьютерные игры профессионально или полупрофессионально. Мышь — для более точного управления, а коврик — чтобы рука не уставала. Там есть поддержка руки и поддержка кисти, а также возможность двигать мышью в четко ограниченном пространстве. Это позволяет натренировать условные рефлексы», — сказал Муртазин.