Аналитик Муртазин: iPhone для нашей страны умирает

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допустил, что в обозримом будущем техника Apple в России может стать бесполезной. Специалиста процитировал RT.

Муртазин заметил, что россиян хотят де-факто отключить от возможности платить с телефона и умных устройств на iOS. При этом, по его словам, на Android это сделать невозможно. Он остается рабочим и там появляются приложения.

«iPhone для нашей страны умирает», — констатировал аналитик.