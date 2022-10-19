Аналитик Кусков прокомментировал появление в России аналога Apple Pay и Google Pay | 360°

19 октября 2022, 12:18
Аналитик Кусков прокомментировал появление в России аналога Apple Pay и Google Pay
Аналитик Кусков: если QR-код технологии будет уникален, то это вполне безопасно
Директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил новый способ бесконтактной оплаты покупок для владельцев карт «Мир», который стал аналогом Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Как рассказали разработчики технологии, на смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, который затем отсканирует кассир и спишет деньги за товар.
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По словам аналитика, если данный QR-код будет уникален, то такую систему можно назвать безопасной.
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«Этот QR-код должен создаваться непосредственно в момент оплаты и действовать определенный промежуток времени», — отметил Кусков.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на источник написало, что в России с 25 октября будет работать новый способ бесконтактной оплаты покупок для владельцев карты «Мир». Клиентам будет доступна технология в конкретной финансовой организации.
Смартфоны
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