Аналитик Кусков прокомментировал появление в России аналога Apple Pay и Google Pay | 360°

Технологии 19 октября 2022, 12:18 Аналитик Кусков прокомментировал появление в России аналога Apple Pay и Google Pay Аналитик Кусков: если QR-код технологии будет уникален, то это вполне безопасно

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Директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил новый способ бесконтактной оплаты покупок для владельцев карт «Мир», который стал аналогом Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Как рассказали разработчики технологии, на смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, который затем отсканирует кассир и спишет деньги за товар.

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По словам аналитика, если данный QR-код будет уникален, то такую систему можно назвать безопасной.

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«Этот QR-код должен создаваться непосредственно в момент оплаты и действовать определенный промежуток времени», — отметил Кусков.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на источник написало, что в России с 25 октября будет работать новый способ бесконтактной оплаты покупок для владельцев карты «Мир». Клиентам будет доступна технология в конкретной финансовой организации.