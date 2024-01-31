Технологии 31 января 2024, 14:03 Аналитик Кулишенко рассказала, что в обычном интернете весь контент легитимный

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Даркнет может быть опасен для обычного пользователя, так как информация в нем не модерируется. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Алиса Кулишенко.

Она объяснила, что всю легитимную информацию, которая прошла проверку, пользователь может найти в обычном интернете. Если же он использует даркнет, то должен осознавать все потенциальные риски.

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«В подобных сетях отсутствует регуляция, поэтому пользователь принимает все риски на себя. Там другая аудитория в принципе, поэтому велик риск потенциального скама (мошенничества) и других опасностей», — объяснила аналитик.

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