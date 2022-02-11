Американцы заявили о масштабном сбое у Twitter

В работе социальной сети Twitter зафиксировали неполадки, сообщил сайт Downdetector. Более половины пользователей сервиса микроблогов пожаловались, что не могут зайти на сайт.

Еще 40% заявили о неработающем приложении, а 9% не смогли подключиться к серверу Twitter.

Источник фото: Downdetector

Судя по живой карте сбоев, больше всего проблем с Twitter возникло в США. С нестабильностью соцсети столкнулись в Сан-Франциско, Сиэтле, Лос-Анджелесе и других американских городах.

Сбои в работе различных социальных сетей и мессенджеров происходят постоянно. В конце января он произошел у Instagram, а еще раньше — у Telegram. Обычно функционирование ресурсов довольно быстро приходит в норму.