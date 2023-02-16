16 февраля 2023, 13:42
Американцы создали убийцу российских спутников
Начальник академии Можайского Нестечук: США создали средства для поломки спутников России
Инженеры в США создали малые боевые космические средства, которые смогут незаметно выводить из строя российские спутники. Американцы де-факто сохранили якобы закрытую программу «Стратегическая оборонная инициатива», заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук. Об этом сообщил ТАСС.
Нестечук принял участие в круглом столе комитета Совета Федерации по международным делам, который посвятили проблеме милитаризации космоса и 40-летию программы США «Стратегическая оборонная инициатива».
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В 1993 году ее остановили только формально — на самом деле специалисты продолжили работать, но в других форматах.
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«Разрабатываются — а некоторые образцы разработаны и проходят испытания — так называемые малые боевые космические средства», — рассказал начальник академии.
Такие аппараты, по его словам, смогут совершать скрытые маневры, приближаться к российским спутникам и выводить их из строя.
Это не единственное космическое изобретение США. Компания SpaceX запланировала отправку на орбиту частных спутников-шпионов от стартапа True Anomaly. Разработчики признались, что создавали эти аппараты для ведения войны — их можно использовать в кибератаках и для радиоэлектронной борьбы.
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