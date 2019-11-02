Американцы отправили вино на МКС. Но это ради науки

Космический корабль доставит на станцию около 3,7 тонны груза. Экипаж МКС получит оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Вино везут для этих же целей.

Кроме того, космический корабль доставит на МКС спецжилет для защиты от радиации AstroRad Vest, его потом собираются использовать для миссий на Луну и Марс. На станцию доставят экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, благодаря которому можно приготовить еду в условиях невесомости. Он напоминает тостер, а температура в нем достигает 363,3 градуса Цельсия.

Помимо этого космонавты получат специальный прибор для переработки изделий, изготовленных в космосе на 3D-принтерах. Это техническое устройство превратит предметы в материал, который можно снова использовать в 3D-принтерах.

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Cygnus стартовал с космодрома Валлопс в штате Виргиния в 09:59 по местному времени (16:59 по Москве). Грузовой космический корабль прибудет на МКС 4 ноября и состыкуется с американским модулем Unity.

NASA собиралось отправить Cygnus к МКС 21 октября. Однако специалисты перенесли запуск из-за того, что японский беспилотный космический корабль «Конотори-8» тогда еще не покинул станцию.