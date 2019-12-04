Американцы хотят «сварить» пиво на МКС

На борт Международной космической станции доставят материалы, необходимые для эксперимента Budweiser. Ученые NASA хотят проверить, как невесомость влияет на процесс соложения ячменя.

Груз на МКС привезет грузовой космический корабль CargoDragon, сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Его старт намечен на вечер 4 декабря.

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Главный научный сотрудник Национальной лаборатории МКС NASA Майкл Робертс объяснил важность изучения влияния микрогравитации на указанный процесс. Специалисты хотят проследить его от момента прорастания зародыша до непосредственно соложения.

Благодаря этому можно будет оценить реакцию растений, а в будущем — разработать новые способы их выращивания для потребления в пищу во время дальних космических полетов.

Если эксперимент удастся, то на МКС в условиях космоса сделают настоящее пиво.

Кроме этого, ученым предстоит заняться исследованием распространения и поведения огня в космосе, проблемы атрофии мышц и другими научными проектами.