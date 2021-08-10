Американцам предсказали «головную боль» из-за российского истребителя Су-75

Россия предпримет попытки посоревноваться с США в воздухе при помощи нового легкого тактического самолета, известного как Checkmate и Су-75. Такое мнение выразили аналитики издания The Wall Street Journal.

Российский Checkmate был впервые представлен в июле этого года. Он стал вторым в мире однодвигательным самолетом с техникой на борту крайне высокого уровня. Единственным конкурентом ему, по мнению авторов материала, может стать американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

Сейчас F-35 пользуется большим спросом по всему миру. США получают от продаж значительный доход. Аналитики уверены, что такую же прибыль сможет принести для России Су-75. Это может стать «головной болью» для американских властей.

В Москве уже говорили о планах предложить новый истребитель многим странам. Среди них ОАЭ, Аргентина, Индия и Вьетнам. Именно с этими странами в сфере безопасности активно сотрудничают и США. Но российская сторона настаивает, что геополитики в создании нового самолета нет. Су-75 — это чисто коммерческий проект, созданный потому, что такие машины очень востребованы во всем мире.