Американский генерал высказал несогласие с Илоном Маском по поводу F-35

Эрик Фик, генерал-лейтенант, возглавляющий программу F-35, уверен, что самолет сохранит свою актуальность на десятилетия.

«F-35 демонстрирует уникальные возможности. Но главное — истребитель будет постоянно трансформироваться и обновляться. Не важно, будет он в будущем пилотируемым или беспилотным, но самолет задержится в ВВС надолго», — сказал он.

Маск уверен, что», если бы Пентагон сохранил конкурента у истребителя, то существующих недочетов можно было бы избежать.