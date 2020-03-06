06 марта 2020, 09:11
Американский генерал высказал несогласие с Илоном Маском по поводу F-35
Ранее Илон Маск высказался об истребителе F-35. Он сказал, что в ближайшем будущем убийцей F-35 станет управляемый человеком беспилотник. Военные не согласились с ним. Об этом написал сайт «Утро.ру» со ссылкой на иностранное издание.
Эрик Фик, генерал-лейтенант, возглавляющий программу F-35, уверен, что самолет сохранит свою актуальность на десятилетия.
«F-35 демонстрирует уникальные возможности. Но главное — истребитель будет постоянно трансформироваться и обновляться. Не важно, будет он в будущем пилотируемым или беспилотным, но самолет задержится в ВВС надолго», — сказал он.
Маск уверен, что», если бы Пентагон сохранил конкурента у истребителя, то существующих недочетов можно было бы избежать.