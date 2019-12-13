Американский Forbes оценил российскую подлодку
Специалисты из американского финансово-экономического журнала Forbes отметили достоинства субмарины Б-274 «Петропавловск-Камчатский». Об этом сообщил «Царьград».
По мнению журналистов, военно-морские силы России и США находятся на диаметральных позициях. Эксперты отметили, что новейшая подлодка Б-274 «не похожа ни на одну американскую субмарину», так как в ней нет атомного реактора.
«Для сравнения, последний раз ВМС США вводили в эксплуатацию неядерную подводную лодку в 1950-х годах», — уточнили авторы материала.
Эксперты оценили компактные размеры подлодки и экономию на расходах содержания экипажа.
«Таким образом, российский военно-морской флот по-прежнему ценит более ограниченные подводные лодки с традиционным двигателем, которые дополняют их атомные катера. Незаметность этих лодок может дать им преимущества при развитии некоторых сценариев, особенно на мелководье», — заметили журналисты.