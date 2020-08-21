Американские журналисты оценили экипировку «Ратник»

По данным информагентства, созданием экипировки занимался Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.

Три года назад был изобретен экзоскелет без двигателя, который позволял бойцам совершать длительные походы.

Отмечается, что сейчас отечественные специалисты разрабатывают разнообразные схемы, нацеленные на повышение функционала экзоскелета.