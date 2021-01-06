06 января 2021, 13:26
Американские ученые смогли телепортировать частицы на 44 километра
Квантовый интернет не за горами: группе исследователей из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми впервые удалось телепортировать кубиты фотонов через оптическое волокно на 44 километра. Об этом сообщил журнал PRX Quantum.
Ученые проводили опыты с передачей кубитов фотонов в двух разных сетях. Им удалось добиться показателей точности до 90%.
По данным журнала, в основе квантовой телепортации лежит квантовая запутанность, когда две или более частиц неразрывно связаны друг с другом. Во время передачи кубита их квантовая связь разрушается в точке отправления и воссоздается в точке приема.
Исследователи утверждают, что изучаемые ими принципы передачи частиц совместимы с современным телекоммуникационным оборудованием. Этот способ телепортации фотонов не требует прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета, который основан на передаче информации между физически разделенными квантовыми системами.