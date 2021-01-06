Американские ученые смогли телепортировать частицы на 44 километра

Ученые проводили опыты с передачей кубитов фотонов в двух разных сетях. Им удалось добиться показателей точности до 90%.

По данным журнала, в основе квантовой телепортации лежит квантовая запутанность, когда две или более частиц неразрывно связаны друг с другом. Во время передачи кубита их квантовая связь разрушается в точке отправления и воссоздается в точке приема.

Исследователи утверждают, что изучаемые ими принципы передачи частиц совместимы с современным телекоммуникационным оборудованием. Этот способ телепортации фотонов не требует прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета, который основан на передаче информации между физически разделенными квантовыми системами.