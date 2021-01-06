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    06 января 2021, 13:26

    Американские ученые смогли телепортировать частицы на 44 километра

    Андрей Иванов

    Квантовый интернет не за горами: группе исследователей из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми впервые удалось телепортировать кубиты фотонов через оптическое волокно на 44 километра. Об этом сообщил журнал PRX Quantum.
    Американские ученые смогли телепортировать частицы на 44 километра

    Ученые проводили опыты с передачей кубитов фотонов в двух разных сетях. Им удалось добиться показателей точности до 90%.

    По данным журнала, в основе квантовой телепортации лежит квантовая запутанность, когда две или более частиц неразрывно связаны друг с другом. Во время передачи кубита их квантовая связь разрушается в точке отправления и воссоздается в точке приема.

    Исследователи утверждают, что изучаемые ими принципы передачи частиц совместимы с современным телекоммуникационным оборудованием. Этот способ телепортации фотонов не требует прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета, который основан на передаче информации между физически разделенными квантовыми системами.