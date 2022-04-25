Американские ученые разработали технологию по предсказыванию поведения людей в толпе

Ученые из Университета Брауна разработали сенсорную модель, которая способна определять движения и мотивы людей в толпе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что разработка отличается от своих предшественниц, которые базировались на точке зрения «всезнающего наблюдателя».

«Большинство всезнающих моделей основывались на физике — силах притяжения и отталкивания — и не объясняли в полной мере, почему люди в группе взаимодействуют так, как они это делают», — обратили внимание специалисты.

Эту технологию можно будет использовать не только для предсказывания действия толпы, но и при проектировании транспортной инфраструктуры и комфортных общественных мест.