Американские СМИ восхитились истребителем F-35

Автор материала вспомнил выступление F-35A на авиасалоне в Париже. По его мнению, тогда пилот показал, что самолет превосходит все истребители и при полной загрузке.

«Критики не понимают, что это одно из величайших достижений целого поколения, и программа F-35 обеспечит США и их союзникам господство в небе до середины столетия», — заметил журналист.

Он подчеркнул, что истребитель ни разу не проигрывал в учебных боях. Специалист убежден, что пилоты, которые управляют F-35, имеют большое преимущество.

«F-35 принесет десятки миллиардов долларов прибыли от торговли и десятки тысяч рабочих мест от более десятка иностранных клиентов», — заявил автор.