Американские СМИ оценили российский бомбардировщик Ту-160

Американское издания The National Interest оценило возможности российского бомбардировщика Ту-160. С материалом ознакомилась «ПолитРоссия».

Авторы материала напомнили о рекорде, который осенью 2020 года совершил Ту-160. Он выполнил самый длительный беспосадочный полет, проведя свыше 25 часов в воздухе. ИА Nation News уточнило, что Ту-160 дозаправляли в воздухе три раза. Отмечается, что это единственный бомбардировщик советской разработки, у которого нет оборонительного вооружения. Поэтому истребители МиГ-31 сопровождают его регулярно.