    03 апреля 2020, 18:28

    Американские СМИ: истребитель МиГ-35 может снова появиться на большой сцене

    Артур Блянихов

    Американское издание The National Interest пришло к выводу, что российский истребитель МиГ-35 в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, может получить новую жизнь. С выводами заокеанских аналитиков ознакомилось «Утро.ру».
    Американские СМИ: истребитель МиГ-35 может снова появиться на большой сцене

    По данным издания, на фоне урезания бюджетов и нестабильной ситуации на нефтяном и валютном рынках, некоторые страны пересматривают программы по покупке дорогостоящих истребителей. В частности, Польша намерена проанализировать целесообразность покупки американских бомбардировщиков F-35.

    «Мы знаем, что будет кризис, но не знаем, насколько он будет глубоким, сколько он будет продолжаться», — признался министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

    В связи с этим на большой сцене вновь может появиться относительно недорогой истребитель российского образца МиГ-35. Реакция западных СМИ на него была изначально негативной, поскольку они увидели сходство с более ранним вариантом «Фулкрум».

    Однако небольшая себестоимость, сравнительная легкость, наличие радара «Жук», а также прогрессивное вооружение делают эту модель более привлекательной в условиях нынешних реалий.