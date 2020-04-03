Американские СМИ: истребитель МиГ-35 может снова появиться на большой сцене

По данным издания, на фоне урезания бюджетов и нестабильной ситуации на нефтяном и валютном рынках, некоторые страны пересматривают программы по покупке дорогостоящих истребителей. В частности, Польша намерена проанализировать целесообразность покупки американских бомбардировщиков F-35.

«Мы знаем, что будет кризис, но не знаем, насколько он будет глубоким, сколько он будет продолжаться», — признался министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

В связи с этим на большой сцене вновь может появиться относительно недорогой истребитель российского образца МиГ-35. Реакция западных СМИ на него была изначально негативной, поскольку они увидели сходство с более ранним вариантом «Фулкрум».

Однако небольшая себестоимость, сравнительная легкость, наличие радара «Жук», а также прогрессивное вооружение делают эту модель более привлекательной в условиях нынешних реалий.