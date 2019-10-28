Российские космонавты наденут американские скафандры

Космонавтов из России подготовили к работе в открытом космосе в американских скафандрах EMU. Такая возможность им может выпасть в 2020 году.

Обучение по американской программе полетов прошли в США россияне Николая Тихонов и Анатолий Иванишин, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

«Тихонов и его дублер Иванишин <…> сертифицированы для работы в американском скафандре», — подчеркнули в Центре.

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Космонавтов готовили для возможной замены американских коллег при работе в открытом космосе. Она может понадобиться в том случае, если по какой-то причине американские частные космические корабли не смогут осуществить взлет вовремя, что означает задержку доставки астронавтов на МКС.

В скафандрах EMU российским космонавтам довелось работать последний раз 13 лет назад. В 2007 году в космос в нем вышел Юрий Маленченко. За всю историю освоения космоса космонавты из РФ пять раз надевали американские скафандры.