Американские операторы отказали властям в переносе сроков развертывания сетей 5G

В США операторы AT&T и Verizon отказались отсрочить запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G. С такой просьбой к ним обратились министр транспорта США Пит Буттеджадж и глава Федерального авиационного управления (ФАУ) Стивен Диксон. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В совместном письме глава Verizon Ханс Вестберг и президент AT&T Джон Станки заявили, что согласие с просьбой передать контроль над многомиллиардными инвестициями компаний в 50 мегаполисах, в которых проживает большинство населения США ФАУ стало бы безответственным отказом от оперативного контроля, которое необходимо для развертывания сетей связи мирового уровня и глобальной конкурентоспособности.

Главы компаний отметили что готовы взять паузу на 6 месяцев и не развертывать сети близ отдельных аэропортов. Они могут быть определены в ходе переговоров с властями США и представителями авиапрома.

Буттеджадж и Диксон обратились к руководству компаний с просьбой отложить ввод в эксплуатацию сетей 5G, поскольку этот шаг может стать угрозой для полетов авиации в связи с вмешательством в работу элетроники самолетов. Представители государства просили отложить запуск не более чем на две недели. За это время ФАУ должно определить аэропорты, которые следует сделать буферной зоной для обеспечения безопасности полетов.

Ранее с просьбой отложить ввод в эксплуатацию сетей 5G обратились представители авиакомпаний Boeing и Airbus Americas. Руководство компаний отметило, что располагают информацией о том, что сигналы 5G способны негативно отразиться на безопасности авиаполетов.